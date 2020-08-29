İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'