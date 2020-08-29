YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'

İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'

GİRESUN HABERLERİ  | 29.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak. Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Hayatını kaybeden AFAD Müdürü Ors için Valilikte tören düzenlendi
Hayatını kaybeden AFAD Müdürü Ors için Valilikte tören düzenlendi
Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı
Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı

Giresun Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:43
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:11
Yatsı
20:36

Giresun Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Gizem Eczanesi
Merkez
Hastaneler Eczanesi
Merkez
Kumyalı Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek
Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Giresun’da kurban pazarında arefe günü sessizliği
Giresun’da kurban pazarında arefe günü sessizliği
GRÜ'de silah sanayi teknikerliği bölümünün kurulması
GRÜ'de silah sanayi teknikerliği bölümünün kurulması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.