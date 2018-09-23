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İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te etkinlikler devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA'ya komuta etti.

Soylu, SİHA ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

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Kaynak: DHA


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Fotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönettiFotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu SİHA içişleri bakanı

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