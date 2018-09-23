İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti (1)

Özgür DENİZ KAYA/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te etkinlikler devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA'ya komuta etti. Soylu, SİHA ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

