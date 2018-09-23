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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, BAYRAKTAR SİHA'YI YÖNETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

  Haber: Özgür DENİZ KAYA-İSTANBUL DHA Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te etkinlikler devam ediyor.

Haber: Özgür DENİZ KAYA-İSTANBUL DHA
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te etkinlikler devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA'ya komuta etti. Soylu, SİHA ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

Görüntü Dökümü:
-Soylu'nun SİHA'yı yönetmesi
-Açıklaması
-Selçuk Bayraktar'ın konuşması
-Detaylar

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