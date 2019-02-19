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İçişleri Bakanı Soylu, Belaruslu mevkidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belaruslu mevkidaşı Igor Shunevizc ile bir araya geldi.Budapeşte Süreci 6.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belaruslu mevkidaşı Igor Shunevizc ile bir araya geldi.
Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belarus İçişleri Bakanı Igor Shunevizc’le bir araya geldi. Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Belarus’u tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılındaki Belarus’a gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye’den ilk defa Belarus’u ziyaret eden Cumhurbaşkanı olması sebebiyle tarihi bir öneme sahiptir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti vesilesiyle açılışı yapılan, Belarus’taki 100 bin Müslümanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen Minsk Camisi’nin de iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemli bir nişanesi olduğunu belirtiyorum’’ ifadelerini kullandığı belirtildi.
İki ülke arasında imzalanan terörizmle mücadele konusundaki işbirliği anlaşmasına vurgu yapan Soylu’nun, "İlişkilerimizde yakalanan ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdürmek bilhassa ekonomik iş birliğimizi yatırım ve ticaret boyutlarıyla yoğunlaştırmak arzusundayız. Küresel terörizm ve sınır aşan suçlar gibi güvenliğimizi doğrudan tehdit eden olgular uluslararası iş birliğini eskisinden daha değerli ve gerekli kılmaktadır. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin yasal temelini 24 Temmuz 1996’da imzalanan uluslararası organize suçlar, uluslararası yasadışı uyuşturucu ticareti ve uluslararası terörizm ile mücadele edilmesinde iş birliği konusunda anlaşma oluşturmaktadır’’ diye konuştuğu öğrenildi.
Görüşme sırasında FETÖ’yle mücadele konusunda gösterilen işbirliği hususunda teşekkür eden Soylu’nun, "İki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek her adımı çok önemsiyoruz. Türkiye bir yandan FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ederken diğer yandan yabancı terörist savaşçı akımını engellemeye çalışmaktadır. Belarus, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin hemen ardından ülkemize desteğini ileten ülkelerin başında gelmektedir. Belarus’un FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye’ye göstermiş olduğu dayanışma ve iş birliği dolayısıyla teşekkür olduğunu ifade ediyorum. Belarus’ta faaliyet gösteren FETÖ örgütü iltisaklı kurumların tasfiye süreçlerini başlatmanız Türkiye için çok anlamlıdır’’ dediği belirtildi.

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