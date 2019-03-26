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İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye" - "Bu ülkenin topraklarının bir tek şifresi vardır, o şifre tevhittir, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bizi bunlar ayırmaya çalışıyorlar. Pakistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Sudan, Yemen, her tarafı karıştırdılar ama biz öyle değiliz korkuları budur" - "2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye." dedi.

Soylu, Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi Arabacılar Meydanı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla buluştu.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Soylu, katılımcılarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Burada konuşan Soylu, Gezi olaylarına değinerek, 8 ağaç için bu ülkenin yeniden birbirine düşürülmeye çalışıldığını, bu olayın darbelerden, terör saldırılarından ve anarşizmden bir farklı olmadığını, hepsinin amacının aynı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyümesinin, zenginleşmesinin ve ülke insanının sevincini yaşamasının önüne geçildiğini anlatan Soylu, "Faiz 3,5-4 puandı. Gezi olayları biter bitmez faiz 11,12, 13, 14, 15 puana çıktı. Kim ödedi bunun maliyetini? Bu ülkede aynı öyle 28 Şubat yapmışlardı. Bankaları hortumladılar. 53,5 milyar doları bu ülkeye, bu millete ödettiler. Gezi olaylarında da 150 milyar doların üzerinde maliyet ödedi bu millet. 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açmıştık. Ardından yine hatırlarsınız, IMF pranga kurmuştu Türkiye'ye. Hesap sordular bize, 'Siz IMF'yi buradan nasıl gönderirsiniz. Nasıl bizim sizi yönetmemizi engellersiniz?' Yapmadıkları mı kalmadı? Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik, dindar, başı açık, başı örtülü..." diye konuştu.

TBMM'ye başörtülü kadınların girmesiyle birlikte Türkiye'nin güçlendiğini, büyüdüğünü, cumhuriyetin kuvvetlendiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin topraklarının bir tek şifresi vardır; o şifre tevhittir, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bizi bunlar ayırmaya çalışıyorlar. Neden biliyor musunuz? Batı gittiği her yeri sömürmüştür. Amerika, Avrupa her yeri sömürdü. Şimdi 2 bin kilometrekare Afrin'deyiz. 2 bin kilometrekare Cerablus, Azez'deyiz. Biz orayı sömürmüyoruz. 318 bin 500 Suriyeli oraya geri döndü. Oraya huzur getirdik, terör örgütlerinden temizledik. Afganistan'ı uyuşturucu beldesi yaptılar. Pakistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Sudan, Yemen, her tarafı karıştırdılar ama biz öyle değiliz, korkuları budur. Biz Afrin, El Bab ve Cerablus'tayız. Bizim orada polisimiz, jandarmamız, Mehmetçiğimiz var. Bizim orada 5 vakit 'Allahuekber' diyen, 5 vakit namaz kıldıran imamımız var. Bizden ürkmeleri, korkmaları, bizim güçlenmemizi istememelerinin sebebi tam da budur. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirip, Türkiye'yi içine almak istiyorlar. Dertleri bu."

- "Önümüzdeki 4,5 yıl için de yeni bir tezgah kuruyorlar"

Gezi olayları, 17-15 Aralık, 6-7 Ekim, Çukur olayları, 15 Temmuz darbe girişimi ve Irak kuzeyinde Afrin'deki tuzak harekatlarıyla ve ekonomik saldırılarla son 7 yılda birçok tezgah kurulduğunu belirten Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yıl için de yeni bir tezgah kuruyorlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum çünkü operasyonlarımız devam ediyor. Engelledik. Sokmadık Türkiye'ye. Bunun için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyorlar, hedeflerine ulaşmasını istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yapılan terörle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı biliyor musunuz? Ben o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim.

Hemşehrilerim tezgah büyük. Ben bir araştırma yaptım. Dedim ki; Bu HDP'nin vekillerinin çocukları ne iş yapıyorlar acaba? Milletin 13-14 yaşındaki çocuklarını dağa çıkarıyorlar ya. Kimisi Amerika, kimisi İngiltere de okuyor. Kimisi Lamborghini arabalara biniyor. Bir taraftan 5-6 kafe işletiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da o garip insanların 13-14 yaşındaki kızlarını evinden gelip alıyorlar. O kızları alıp dağa götürüp taciz, tecavüz ediyorlar. Millet bizi Doğu ve Güneydoğu'ya sadece terörü yönetmek, orada evlatlarımızla beraber olmak için gittiğimizi zannetmesin. Bir şey için daha gidiyoruz. Oradaki çocuklarımıza elimizi uzatmak, 'Siz çaresiz değilsiniz. Sahipsiz değilsiniz. Tayyip amcanız, dedeniz sizi bunlara kaptırmayacak. Hiç endişe etmeyin.' demek için gidiyoruz."

(Sürecek)

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