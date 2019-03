İçişleri Bakanı Soylu Beyoğlu'nda

TBMM'ye başörtülü kadınların girmesiyle birlikte Türkiye'nin güçlendiğini, büyüdüğünü, cumhuriyetin kuvvetlendiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin topraklarının bir tek şifresi vardır; o şifre tevhittir, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bizi bunlar ayırmaya çalışıyorlar. Neden biliyor musunuz? Batı gittiği her yeri sömürmüştür. Amerika, Avrupa her yeri sömürdü. Şimdi 2 bin kilometrekare Afrin'deyiz. 2 bin kilometrekare Cerablus, Azez'deyiz. Biz orayı sömürmüyoruz. 318 bin 500 Suriyeli oraya geri döndü. Oraya huzur getirdik, terör örgütlerinden temizledik. Afganistan'ı uyuşturucu beldesi yaptılar. Pakistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Sudan, Yemen, her tarafı karıştırdılar ama biz öyle değiliz, korkuları budur. Biz Afrin, El Bab ve Cerablus'tayız. Bizim orada polisimiz, jandarmamız, Mehmetçiğimiz var. Bizim orada 5 vakit 'Allahuekber' diyen, 5 vakit namaz kıldıran imamımız var. Bizden ürkmeleri, korkmaları, bizim güçlenmemizi istememelerinin sebebi tam da budur. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirip, Türkiye'yi içine almak istiyorlar. Dertleri bu."