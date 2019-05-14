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İçişleri Bakanı Soylu: "Bir cümleye ait yasaklama söz konusu değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Her şey güzel olacak” sloganının yasaklandığı iddialarına ilişkin, “Bu tip eylem ya da gösteri yapılacaksa bu konuda bir pankart asılacaksa onun içerisindeki cümlenin ne olduğunun bir anlamı olmaz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Her şey güzel olacak” sloganının yasaklandığı iddialarına ilişkin, “Bu tip eylem ya da gösteri yapılacaksa bu konuda bir pankart asılacaksa onun içerisindeki cümlenin ne olduğunun bir anlamı olmaz. Orada zaten kurallara ve ilkelere ölçülülük esastır. Burada ilgili mülki idare amirlerinin bilgisi dahlinde olması söylenmiştir. Bu genel bir kuraldır bunun dışında, bir cümleye ait yasaklama söz konusu değildir” dedi.
İstanbul’da dün bir grup Kadıköy’de toplanarak Soma faciasında hayatlarını kaybeden işçileri anmak için yürümek istedi. Ellerinde ’Soma’ pankartları bulunan grubun içerisinde bir de siyasi slogan haline gelen ’Her şey güzel olacak’ pankartı vardı. Eylemciler ve polis arasında yaşanan diyalogda bir polis müdürünün ’Her şey güzel olacak’ pankartının valilik talimatıyla istenmediğini belirten ifadeleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Bunun üzerine bu sloganın yasaklandığı iddiası ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Soylu görüntülere ilişkin bir gazetecinin bu ifadenin yasaklanıp yasaklanmadığı sorusu üzerime, “Burada bir farklı bir anlaşılma söz konusu. İstanbul’da seçim var. YSK’nın bir seçim takvimi var. Bu takvimde İçişleri Bakanlığımıza, Valiliklerimize, YSK’nın görevlendirdiği alan tanımlaması var 13 Haziran’a kadar. Yine bu takvime bağlı kalmak kaydı ile mülki idare amirlerimiz seçimin güvenliğini tesisi etme konusunda bir takım yükümlülükleri söz konusu. Bu sorumlulukların içerisinde de siyasi partilerimizin yapacağı açık hava ve kapalı mekan toplantıları, pankartlar, afişler yapacakları propaganda çalışmalarına yönelik bir çerçeve söz konusu. Burada x pankartının, y pankartının yasaklanması diye bir şey, kelime veya cümle bütünlüğüne yönelik bir yasaklama söz konusu değildir. YSK’nın düzenlediği seçim takvimi içerisinde 13 Haziran’a kadar bu tür sorumluluklar mülki idare amirlerine aittir. 13 Haziran ve 23 Haziran tarihleri arasında da tüm bu tip faaliyetlerin YSK’nın çerçevelediği ölçüde bu da kolluk kuvvetleri ile yürütecektir.
Bu konuda söylenen şudur; ’Bu tip eylem ya da gösteri yapılacaksa, bu konuda bir pankart asılacaksa onun içerisindeki cümlenin ne olduğunun bir anlamı olmaz. Orada zaten kurallara ve ilkelere ölçülülük esastır. Burada ilgili mülki idare amirlerinin bilgisi dahlinde olması söylenmiştir.’ Bu genel bir kuraldır, bunun dışında bir cümleye ait yasaklama söz konusu değildir. Bildirildiği sürece, kanun ve kurallara mütenasip uygun olduğu sürece herkes seçim propagandasını özgür bir şekilde yapabilme kabiliyetine haizdir ve bizim görevimizde bunu sağlamaktır. Bunu sağlamak için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

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