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İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde"


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