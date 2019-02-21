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İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek"

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Kızılay’da, Sakarya Caddesi’nde polisin bir eylemciyi taciz ettiği iddialarına ilişkin, "Hodri meydan diyorum, mahkemede görüşeceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Kızılay’da, Sakarya Caddesi’nde polisin bir eylemciyi taciz ettiği iddialarına ilişkin, "Hodri meydan diyorum, mahkemede görüşeceğiz. Bu konuda elimizde öyle bir belge var ki, bu konunun arkasında duranların bizim evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecektir" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirilen eylemde M.D. isimli bir kadının gözaltına alındıgˆı sırada tacize ugˆradığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Defalarca, nezaketen uyarılara rağmen, ’Bu eyleminiz kanunsuzdur kardeşim, bundan vazgeçin’ dememize rağmen, bu konudaki tüm uyarıları kanuni ölçüde yaptıktan sonra, bizim kargatulumba dediğimiz bir metot ile emniyet gücü mensupları, polislerimiz bunları arabaya koydular. Terör örgütünü her fırsatta destekleyenler, FETÖ ile sosyal medyada ortaklık yapanlar, zihinlerinde ve kalplerinde bu ülkedeki güvenlik kuvvetlerini kendilerine düşman görenler, hemen klavyelerine sarıldılar ve bir fotoğraf üzerinden, müdahale eden polislerimizi hedef aldılar. Ailesi, çoluğu çocuğu, arkadaşları olan bir kardeşimizi sabahtan akşama kadar felç etmeye çalışan ve bunu TBMM’in gazi çatısı altına getirip aynı hakaretleri ortaya koyanlara papuç bırakacak değiliz. Hodri meydan diyorum, mahkemede görüşeceğiz. Bu konuda elimizde öyle bir belge var ki; konunun arkasında duranlar, bizim evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecektir. Öyle bir belge var ki elimizde, ömrümüzde hiç boş konuşmadık. Bu çocuklar şehit olacaklar, jandarmamız, polisimiz büyük bir mücadele ortaya koyacak, sabahtan akşama kadar kendi teşkilatının disiplinini sağlayacak, ondan sonra üç beş tane klavye yobazının saldırına maruz kalacaklar. Esas taciz budur. Hadi, mahkemede sonuna kadar hesaplaşacağız, ablası DHKP-C, babası FETÖ’den ihraç, kendisini aşırı sol örgütlerin ceza evlerinde bulunan kişileri savunan derneğin temsilcisi ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Şuna bakın ne ile uğraşıyoruz. TBMM’de emniyet güçlerine düşmanlığı olan insanlar hemen harekete geçti. Bunun için işlerimizi doğru düzgün yapacağız ve eksik aksak yapan varsa da gereğini yerine getireceğiz. Bu devletin, bu milletin geleceği hepimizden önemlidir.”

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