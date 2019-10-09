HABER

İçişleri Bakanı Soylu: “Bu bir savaş değil, bu bir terörle mücadele”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 23:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu bir savaş değil.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde” dedi.
Özel bir televizyon kanalında katıldığı programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Bu aslında Türkiye’nin terörle mücadelesidir. Sınırının ötesinde yaptığı önemli adımın üçüncü halkasıdır. Birinci adımı Fırat Kalkanı Harekatı’dır. Türkiye, Fırat Kalkanı Bölgesinde büyük bir risk aldı ve yaklaşık 3 bin 60’ın üzerinde DEAŞ’lıyı da etkisiz hale getirdi” dedi.
Bakan Soylu, “Ardından Zeytindalı Harekatı gerçekleşti. Türkiye orada da bir kararlılık ortaya koydu. Hem kendi sınırını tehdit eden hem de oradaki nüfus yapısını değiştirmek için PYD/PKK’ya sessiz kalmadı” ifadelerini de kullandı
Barış Pınarı Harekatı’nın bir terörle mücadele olduğunu dile getiren Soylu, “Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde” diye konuştu.

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Bakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklamasıBakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: “Mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız”Sağlık Bakanı Koca: “Mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız”

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Son dakika! Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.