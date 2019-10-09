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İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde."


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Süleyman Soylu

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