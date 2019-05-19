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İçişleri Bakanı Soylu: ”Bu seçim beni siyaset hayatım boyunca en çok etkileyen seçimlerden bir tanesi oldu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye’de düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye’de düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. 31 Mart seçimlerine değinen Bakan Soylu, "Bu seçim İstanbul’da beni siyaset hayatım boyunca en çok etkileyen seçimlerden bir tanesi oldu’’ dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye’‘de muhtarlarla bir araya geldi. Tantavi Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı. 31 Mart seçimlerini değerlendiren Bakan Soylu, ”Bu seçim İstanbul’da beni siyaset hayatım boyunca en çok etkileyen seçimlerden bir tanesi oldu. Biz Ankara’yı kaybettik. Ben Ankara’da İstanbul’dan en az üç kat daha fazla çalıştım. Cumhurbaşkanımız bana kampanya başlamadan üç gün önce Ankara’da çalışmaya başlayacaksın dedi. Sabah başladık, gece yarılarına kadar devam ettik. Ama kaybettik. Başımızın üzeri, vatandaşımızın takdiri bu. Adana, Mersin, Antalya kaybettiklerimiz de var, kazandıklarımız da var. Sizlerin de belki aranızda daha önce seçime giden ve kaybetmiş olanlarınız var, tekrar bu seçimde kazanmış olanınız var, ara vermiş olanınız var. Bunların hepsi olabilir. Ama İstanbul’da seçimin oluştuğu akşamdan itibaren geldikten sonra bir haftalık süreç içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti. Seçimde ufak tefek eksiklikler, aksaklıklar olur. Yani Ahmet’in oyu bazen Mehmet’e yazılmış olabilir. Bu sehven olur, kötü niyetli olur. Ben sandık kurul başkanlığı yaptım. İlçe seçim kurulu üyeliği de yaptım. Yani bu sürecin nasıl olduğunu, hangi yöntemler ile gidildiğini bilen kardeşlerinizden bir tanesiyim ama şunu söyleyeyim Binali abinin 207 tane oyunun sıfır yazıldığını, hadi bu bir yerde olur diyelim. Adam sehven yanlış yapmış olabilir. Sayım döküm cetvelinden sandık sonuç tutanağına yanlış geçmiş olabilir. Ama eğer bu İstanbul’un birçok ilçesinde aynı şekilde gerçekleşmiş ancak sandıkların yüzde 10’u açılmış, açılan yüzde 10’unda 29 bin oydan 13 bin oya düşürmüşse burada daha önceden planlanmış ve koordine edilmiş, ‘eğer yapabilirsek bunu yapalım ‘diye bir şekilde birileri ittifak ettiği, yani yedirebilirsek bunu yedirelim diye bir süreç söz konusu’’ ifadelerini kullandı.
31 Mart’ta yapılan seçimlere şaibe karıştığını söyleyen Soylu, "Önümüzdeki beş yıl bu şaibeyi İstanbul kaldırmazdı. İstanbul önemli bir şehirdir. Aynı zamanda sembol bir şehirdir. Hem Türkiye’nin hem de coğrafyanın en önemli şehridir. Biz buna hem parti olarak itiraz ettik hem de bu seçimin şaibesi eğer burada bunun üzerine yatılırsa bundan sonraki seçimlere yönelikte ciddi bir problem ortaya çıkar“ dedi.

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