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İçişleri Bakanı Soylu: ’’Bugün bu millet hem iktidar hem muktedir’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’’Bugün bu millet hem iktidar hem muktedir’’ dedi.Bakan Soylu, Ankara’da AK Parti Akdere Seçim Ofisi’nin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’’Bugün bu millet hem iktidar hem muktedir’’ dedi.
Bakan Soylu, Ankara’da AK Parti Akdere Seçim Ofisi’nin açılışına katıldı. Soylu, 1 Mart günü halkın vereceği kararla sadece belediye başkanını seçmeyeceğini belirterek, ’’31 Mart akşamından sonra Türkiye’nin 4,5 koca yılı var. Bu ülkede 50 yıldan beri 4,5 yıl seçim olmayan zaman dilimi olmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği nimetlerden birisidir. Cumhur İttifakı’yla beraber Tayyip Erdoğan’ın ayağına topu verin de bak bakalım bizim karşımızdakilerin kalesine 90’a nasıl takıyor’’ ifadelerini kullandı.
Son beş yıldır ’güçlü Türkiye olmayın’ diye bazı odakların ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Soylu, ’’Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olayları, Amerikan uşağı, Pensilvanya’daki uşak FETÖ’nün yapmak istediği ama bu milletin duvarına toslayan darbe ve bütün bunlarla istiyorlar ki yarına umutla bakmayalım, etrafımızdaki coğrafyayı kucaklamayalım, özgür, güçlü Türkiye olmasın. İstiyorlar ki iktidar olabildiniz ama muktedir olamazsınız. Bugün bu millet hem iktidar hem muktedir’’ dedi.
Mamak Belediye Başlan adayı Murat Köse ise, hep hakkın, iyiliğin yanında olduklarını belirterek, Türkiye’nin çok zor dönemleri atlattığını ifade etti. Köse, ’’Özal Türkiye’yi dünyaya açtı. Ne zaman ki, ’Adriyatik’ten Çin Seddi’ne’ dedi, başına neler geldi biliyorsunuz. Eşref Bitlis, Adnan Kahveci’yi hatırlayın’’ şeklinde konuştu.
Mamak Belediye Başkanı Akgül, AK belediyeciliğin en güzel örneklerini yapmaya gayret ettiklerini belirterek, ’’Bu süre zarfında desteklerinizi hiçbir zaman esirgemediniz. İnşallah 31 Mart’ta aynı güçle aynı desteği vereceğinize ben inanıyorum. Çünkü bizim hep söylediğimiz bir şey var, ’Sen ben meselesi değil, biz meselesi.’ 31 Mart’ta görevimi tamamlayacağım ve inşallah bu görevi Murat Köse kardeşime, Büyükşehir’de de Mehmet Özhaseki Bey’e teslim edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Seçim ofisinin açılışına Bakan Soylu’nun yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse ve diğer yetkililer katıldı.

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