İçişleri Bakanı Soylu Bursa'daki sel felaketinin olduğu bölgedeki son durumu açıkladı

"Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz gerekli tedbirleri hemen almaya başladılar ancak bulunduğumuz bölgede, hem Kestel hem de Orhangazi ciddi bir yağış aldı. Arkamızda bulunan 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Bahsettiğim evden bir kişi bulundu, kimlik tespit çalışmaları yapılıyor. 257 kişi ile arama kurtarma faaliyetlerini, AFAD, UMKE, Sivil Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyeler hep birlikte gerçekleştiriyor. Tabii özellikle yağmurun aniden bastırması nedeniyle deredeki debi çok yüksek, inşallah arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz sonucu almamızı etkilemez.

İncelemerinin ardından Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağmurun, mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddette olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle kunuştu:

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Eldeki tüm imkanlarımızla, çevre illerden de desteklerle çalışmalara devam ediliyor. Ümidimiz kayıp vatandaşlarımıza sağ ulaşabilmektir, tüm gayretimiz bunun için. Büyükşehir Belediye Başkanımız yağmurun şiddetini gösterdi. Araçları alıp sürükleyen, yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturan yağmur ile karşı karşıyayız, mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Yapacağımız tek iş arama kurtarma faaliyetlerinde 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK"

Hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşların bu konuda karşı karşıya kaldıkları mağduriyete cevap verilecektir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hem Kader kızımız hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kızımız için başsağlığı diliyorum” (DHA)

