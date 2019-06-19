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İçişleri Bakanı Soylu: "Çalışmalar yarın sabah itibariyle kaldığı yerden devam edecek"

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 04:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası ilçeye gelerek felaketle ilgili bilgi aldı ve açıklamalarda bulundu.İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada "Bugün Araklı ilçemizde bir heyelan neticesinde meydana gelen olay sonrasında şuana kadar hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası ilçeye gelerek felaketle ilgili bilgi aldı ve açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada "Bugün Araklı ilçemizde bir heyelan neticesinde meydana gelen olay sonrasında şuana kadar hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza ulaşıldı. Bir tanesi yan köyün imam hatibi, birisi Araklı Belediyesi’nde çalışan vatandaşımız, biri de Çamlıktepe mahallesinde yaşayan mahalle sakinimiz. 7 vatandaşımızın da arama çalışmaları halen devam ediyor. Burada da yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için, çalışma yapılması için orada bulunan üç büyükşehir personeli bir DSİ personeli ve yine Çamlıktepe mahallesinden 3 köylümüz, 4 de yaralımız var. Yaralılarımız hastanede, ağır yaralı söz konusu değil. Bu coğrafyanın kendine ait şartları söz konusu. Arama kurtarma timlerimiz çalışmalarını gece olması itibariyle durdurdular ve yarın sabah itibariyle çalışmalara devam edecekler. Yoğunlaştıkları alanlar var ve sabah itibariyle o yoğunlaştıkları alanda çalışmalarını gerçekleştirecekler. Hem vatandaşlarımız, hem DSİ hem de Büyükşehir Belediyesinin orada daha önce yağmurdan kaynaklanan hasarları giderebilmek maksadıyla çalışan makinalarda söz konusu. Yaklaşık 4 ev de heyelan neticesinde oluşan sulara kapılarak gittiler. Bütün bu çalışmaların neticesinde kayıplarımıza da ulaşırız. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi de iletiyoruz. Burada bir kriz merkezi oluşturduk ve Valimizin koordinesinde AFAD, Büyükşehir, DSİ bütün ilgili kuruluşların el birliği ile burada ki afatın ortaya getirmiş olduğu durumun hem tespiti için hem de arama kurtarma çalışmaları için kriz merkezinden yönetimleri devam ettiriyorlar. Sabah da buradayız Tarım Bakanımız ile birlikte olay yerine gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Çünkü oranında yolları suyun gelmesiyle birlikte kapalı durumda. Olay yerine bakmaya çalışacağız hem de cenazeye katılıp tekrar durum değerlendirmesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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