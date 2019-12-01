İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında: (1)

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili soruya, "Siyasi açıdan ahlaksal bir sorun var ortada. Birilerinin üfürmesiyle bir yalanı bir gerçek olarak ifade eden bir genel başkan var." dedi. Kanal 7'de gündemi değerlendiren Soylu, "Düştü, düşürüldü, bilerek yaptı, yapmadı ama bunu izah etmesi gereken kendisi." dedi. "Ortada somut bir şey var, yani araba plakaları var, sahte araba plakaları var." diyen Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'na bir CHP'linin ziyaretinden bahsediliyor. İsmin kim olduğu çok yakın bir zamanda ortaya çıktı yani kimin iddia edildiği çok yakın bir zamanda ortaya çıktı. Partinin genel başkanı da 'Evet, ben bu konuyu biliyorum ve bundan haberdarım.' diyor. Bilinen, çok açık ve net, olay çok somut ve ortada." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devlet imkanları kullanılarak CHP'nin dizayn edilmek istendiği iddiasının sorulması üzerine Soylu, şu yanıtı verdi: "Eğer demokratik siyaseti ve bunun alanını daraltmak için birilerinin peşine adam takılacaksa ve birilerinin peşine adam takılıyorsa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir deli saçması bir şey. İmkan olsa bunu yapmak ayrı bir hastalıktır zaten. 'Devlet beni izliyor, takip ediyor.' diyor. Peki izledi de ne oldu? Hangi hamleyi yapacaktınız da devlet bunu izleyerek ön aldı? Siz hangi adımı atacaktınız da bunu bildiği zaman devlet bu adımınızı bozdu? Bunları konuşmaktan da edep ediyorum, utanıyorum da. Siyasi alan, demokratik alan daraltılır mı? Siyaset açık bir alandır."

Devletin terör, uyuşturucu, göç gibi birçok meseleyle ilgilendiğini vurgulayan Soylu, ana muhalefet partisinin bu iddialarının siyaset mühendisliği olduğunu ve devletin bu iddialarla ilgilenecek zamanının olmadığını söyledi. - Yeni Bylock tespiti Yeni tespit edilen 5 bin 149 Bylock kullanıcısının bin 387'sinin kamuda çalıştığına ilişkin soylu, "Matruşka gibi, açıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz, her birinin içerisinden birtakım sonuçlar üretiyorsunuz." dedi. FETÖ'nün sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda bir istihbarat örgütü olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi bu ihanetin içinde olanlar var, bunlar bir dava konusu olarak kimisi bağlandı, kimisi devam ediyor. Fakat bunların itirafları var. Bir de Bylock meselesi var. Bu da örgütün iletişim mekanizması ve bu da iyi sökülmüştür. Bunun içinden sökülenlerden elde edilen ifadeler ve itiraflar var. Ayrıca hepimizin bildiği sınav soruşturmaları var. Örgütün finansal yapılanması var. Örgütün mahrem yapılanması var. Bütün bunlarla birlikte ankesörlü, ardışık aramalar var. Bütün bunların içerisinde elbette ulaştığımız alanlar var. Bu alanlarda bakıyoruz ki kapağı yeni açılacak bir çember var. Bylockları taradıktan sonra elinizde henüz çözemediğiniz 5 binlik, 10 binlik, 15 binlik, 20 binlik, 25 binlik bir hat daha var. Bu sefer onun üzerine gitmeye başlıyorsunuz ve onu çözüyorsunuz. Bylock 3,5-4 yıl önce tespit edildi. O zamandan bu zamana bizim kabiliyetlerimiz de gelişti. Yeni tespit ettiklerimizi eski soruşturmalara ilave edip devam ediyoruz."

Soylu, ABD'nin terör örgütü elebaşısını tuttuğunu ve finansal gücünü muhafaza ettiğini söyleyerek, "Biz bunların nerede ne olduğunu, nasıl, ne noktada olduğunu avucumuzun içi gibi biliyoruz. Nereden kazanıyorlar, nasıl gerçekleştiriyorlar, avucumuzun içi gibi biliyoruz. Peki biz biliyoruz da Amerika bilmiyor mu? Amerika onların hukuka, kanuna uygun olmayan, kanunsuz meselelerini bilmiyor mu? Almanya ve Avrupa'da da bizim aradığımız ve Türkiye'de darbeye karışan, direkt darbenin muhatabı olan kişileri muhafaza ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ediyorlar." değerlendirmesini yaptı. FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini vurgulayan Soylu, "Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz?" sorusu üzerine "Bize kalsın" karşılığını verdi. FETÖ konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Soylu, Türkiye üzerinde yeniden iç yapılanmaya yönelik atak yapacaklarını beklemediğini ancak birçok ülkenin bu sistemden çıkar bekledikleri için ufak tefek denemeler olabileceğini anlattı. Türkiye'nin bu denemeleri engelleme gücüne sahip olduğunu söyleyen Soylu, "Bir kriminal terör örgütüne nasıl bir izleme yapıyorsak, FETÖ'ye de böyle bir izleme yapıyoruz. Hareket kabiliyetlerini takip edebilme fırsatına sahibiz. Muhakkak onlar birtakım ataklar yapacaklar, yapmak isteyecekler biz de peşlerindeyiz. Onun için peşlerinde olduğumuzdan da sonuç alıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında 15-16 binin üzerine kadar ulaştık şu anda ama yüzde 42'si etkin pişmanlıktan istifade etti ve itiraf etti. Yakaladığımız ve adaletin önüne çıkardığımız 10 kişiden 4'ü 'Evet haklısınız. Biz bu işi yaptık. Biz bu sistemi de kullandık.' dedi." ifadelerini kullandı.