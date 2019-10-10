İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye bu iş için gözünü kararttı. Türkiye bunu yapmak zorunda. Eğer bunu yapmazsak bizden sonra gelecek nesiller buradan daha büyük bir belayla karşı karşıya kalacak. Dün daha PKK terör örgütü içimizdeydi. Bugün tam da alt koridorumuzda devlet kurmak istiyorlar." dedi. Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Düzensiz göçmenlerin geleceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Soylu, "Sadece bağlamından çıkmış durumda. Şu ana kadar yakaladığımız Afgan sayısı 310 binin içerisinde 140 bin. Gönderdiğimiz Afganlı sayısı 45 bin. Çok yoğun bir Afgan göçü." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, "Bir kere dünya şunu kabul etmeli. Bu meseleler eğer kaynaklarında çözülmezse Sudan Sudan'da, Afganistan Afganistan'da, Pakistan Pakistan'da çözülmezse bütün dünya 21. asrı göç meselesiyle uğraşmakla geçirecektir. Bunu artık tutabilmek mümkün olmayacaktır. Ya İtalya'daki gibi kötü manzaralarla karşı karşıya kalacağız. Van'da sınırlarda 8-9 metre karlar eriyince onlarca cesede ulaştık. Çocuk cesetleri... İnsanlar neden gelsinler? Ölüme koşuyorlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Güvenli bölge tam da bu mesele. Kaynakta düzeltilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Harekata Amerika izin vermese yapmayacak mıydık?" sorusu üzerine Soylu, "Türkiye bu iş için gözünü kararttı. Türkiye bunu yapmak zorunda. Eğer bunu yapmazsak bizden sonra gelecek nesiller buradan daha büyük bir belayla karşı karşıya kalacak. Dün daha PKK terör örgütü içimizdeydi. Bugün tam da alt koridorumuzda devlet kurmak istiyorlar. Toprağı belli. Uluslararası toplumun bir kısmı, müttefiklerimiz tarafından destekleniyor. 'PKK' dediler tutmadı. 'PYD' dediler tutmadı. 'SDG' dediler. Her gün yeni bir kılıf, yeni bir elbise buna giydirmeye çalışıyorlar. Bunun en önemli ayağı, stratejik ayağı belki çok bağlamında bulmayacaksınız ama Fırat Kalkanı bölgesine girmekle başladı. Çok stratejik ve çok doğru bir adım. Tarih kitaplarında savaşlarımızı ve attığımız adımları okuyoruz ya bunu okurken Fırat Kalkanı Harekatı'nı tam da böyle görecekler. Hem devlet, tarih ve coğrafya aklıyla hareket etti ve iyi bir şuurla oraya girdi, uluslararası meşruiyetini aldı hem de ardından oradaki terör koridorunun önemli bir bölümüne..." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türkiye'nin emperyal bir zihniyetle hareket etmediğini aktararak, "Fetih zihniyetiyle burayı almadık. Hayatın aynı şekilde devam etmesini sağlayabilecek bir unsur oluşturduk." dedi. Terör örgütü PKK'nın o hatta uluslararası güçlü bir bağlantı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Soylu, "Türkiye bu hamleyle birlikte... Orada da itiraz etti herkes. 'Giremezsiniz.' dediler. Afrin kendine ait büyüktü. Burası da Batı'nın kendisine sağladığı terör imtiyazını ortadan kaldıracak. Altını çizerek söylüyorum." diye konuştu. Bakan Soylu, harekat bölgesinde bulunduğu iddia edilen DEAŞ üyeleri hakkında neler yapılacağına ilişkin, "Türkiye DEAŞ'la samimi bir mücadele yapıyor. Bizim bin 500 civarında tutuklu hükümlü DEAŞ ve El Kaide... Hepsinin toplamı bin 500. Yüzde 80 ağırlığı DEAŞ. Hem tutuklu hem hükümlü. Biz bunun acısını da çektik. Bundan 3-4 ay önce AB'den işkenceyi önleme gibi bir komite geldiğinde basına bir demeç verdim. 'DEAŞ hareketli.' dedim. Yani biz hiç olmadığı kadar DEAŞ alarmları almaya başladık. DEAŞ 'Vur kaç yapacağız. Turizmle ekonomik tesislere saldırı yapacağız. Küçük gruplarla saldırı yapacağız.' Aynı dönemlerde PKK/PYD'de de aynı şeyi söylüyor. 'Turizm ve ekonomik tesisler. Türkiye şu anda turizmde iyi. Turizmi baltalamak lazım. Ekonomide zaten bir mücadele ortaya koyuyor. Eğer oradan bir zafiyete uğratırsak...' Bu akıl bundan iki gün önce tweet atıp 'Ekonomik olarak mahvettim, bir daha mahvederim.' diyen çerçevenin ortaya koyduğu..." ifadelerini kullandı.