İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hem MHP'nin baştan beri ortaya koyduğu tavır, Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklaması, bütün bunların tamamı esas itibarıyla bu milli mesele etrafında birleşmeye yönelik bir adımın tezahürüdür. Elbette ki bunlar doğru adımlardır." dedi. Bakan Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Batı medyasının algı operasyonu, sosyal medyada algı operasyonuna destek için açılan etiketler, "Fetih" başlığı altında atılan tweetler, sosyal medya mesajlarının yarattığı zafiyetlerin sorulması üzerine Soylu, şöyle konuştu: "Fetih Suresi şunun için. Çocuklarımız orada, evlatlarımız, kahramanlarımız teröre karşı bir mücadeleye giriyorlar. İnançlı bir milletiz. İnsanların bir kısmı 'Ben orda olsaydım' diyor, orada olmak istiyor. Çok mesaj geldi. 'Ne olursunuz beni de oraya gönderin' diye. Diğer bir kısmı da bu Osmanlı büyük seferlere çıkınca buradan çıkıyor yani. Eyüpsultan'a gidiyor, dua ediyor. Bu bir gelenek. Bu şiddete dönmediği sürece, bu yalanı yaymaya dönmediği sürece dünya bunu kendi ölçeğinde böyle görür. Dünyanın özellikle sosyal medyada bizim ayırdığımız da odur. Burada kara propaganda ve dezenformasyon yapıp bu harekatı tamamen savaş ve sivilleri öldürmeye yönelik, onların büyük bir bölümü de öyledir, onun için göstermeye yönelik olanlara böyle bir adım atılabilir. İnsanlar dua edecekler, bu çok doğru bir şey. Bunlar bizim evlatlarımız ve orada bir takım teçhizatlarla donatılmış terör örgütlerine karşı bir mücadele ortaya koyuyorlar."

- "Milli mesele etrafında birleşmeye yönelik bir adım" Siyasi parti liderlerinin birlik ve beraberlik mesajlarının hatırlatılması ve "Ne işimiz var Suriye'de?' meselesini aşabilecek miyiz" sorusu üzerine Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama talihsizlikti. Yani tam da bunun üzerine bina edilmiş bir açıklamaydı. PYD'yi, PKK'yı hedef almayan, tamamen oradaki şu andaki ismi Suriye Milli Ordusu olan bu orduyu ve Suriyelileri hedef alan, orada Türkiye'nin attığı adımları meşru olarak değerlendirmediğimizi düşündüğüm ama bugün sabah Karabük Üniversitesinde bunların doğru olmadığını, bugün bir milli mesele etrafında hepimizin birleşmesi lazım geldiğini ifade ettim. Öğleden sonra da Kılıçdaroğlu, bu milli mesele etrafında birleşen bir adım attı. Dünkünü böyle eleştirmiştim, bugün de bu güzel ve doğru bir şey. Yani hem MHP'nin baştan beri ortaya koyduğu tavır, Akşener'in, Karamollaoğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklaması, bütün bunların tamamı esas itibarıyla bu milli mesele etrafında birleşmeye yönelik bir adımın tezahürüdür. Elbette ki bunlar doğru adımlardır."

- "Bölgedeki terörist sayısı 15 bin civarında" İçişleri Bakanı Soylu, bundan 1,5-2 yıl evvel PYD ve PKK'nın bu bölgedeki gücünün 50, 60 ve 65 bine kadar, bir büyüteç koyularak sürekli büyütülmeye çalışıldığını belirterek, "Bölgede zorla PKK'ya alınanlar dahil olmak üzere 15 bin civarında. Suriye, Kuzey Irak, Afrin, bütün hattın tamamı. Türkiye topraklarındaki varlığı 500'lü rakamlara düştü. Yaklaşık bundan 3 yıl evvel 2 bin 500-2 bin 700 civarındaydı. Bu yılbaşı itibarıyla 720-800 civarındaydı. Şu anda 600'ün altında, 500'lü rakamlarda. En son eylül ayı itibarıyla 587'ydi. Net biliyoruz. Türkiye'de de dünyada da PKK yatırımcıları var. Bunlar mümkün olduğunca bunu şişirmeye çalışıyorlar." bilgisini paylaştı. Cerablus'ta bir sivilin öldüğü iddialarının sorulması üzerine Soylu, "Yaralı da var. Ben buraya girerken ölü yoktu." yanıtını verdi. Bakan Soylu, terör örgütü tarafından sıkıştırılan Cerablus, Azez, Mare ve Afrin'e yönelik çok ciddi tedbirlerin söz konusunu olduğunu vurguladı. - "MLKP'nin FETÖ'yle bir finansal ağını bulduk"

Terör örgütü MLKP'nin Adana'daki servis aracına saldırısına değinen Soylu, şöyle devam etti: "Bir Amerikalı grup temmuz ayı ortasında 10 araçlık bir konvoyla MLKP'nin Suriye'deki yöneticisinin karargahını ziyaret ediyor. Yetkili bir grup. Sonra da MLKP Türkiye'ye yönelik eylemlerini daha fazla artırma konusunda bir irade sergiliyor ve peşinden Adana oluyor. MLKP'nin FETÖ'yle bir finansal ağını bulduk. Şimdi burada terör örgütleri arasında hem böyle bir ilişki söz konusu, hem de terör örgütleri bu zamanlarda bir takım talimatları yerine getirebilmek için can atıyorlar." Gerek istihbari kabiliyetin gerek siber kabiliyetlerin önemli ölçüde CIA'in kabiliyetlerine doğru bir noktaya taşındığına işaret eden Soylu, 1 saniyede 100 milyon fotoğraf tarayabilme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. - "Uzun zamandır beklediğimiz bir operasyondu" Harekat konusunda rahat olup olmadığı sorulan Soylu, "Uzun zamandır beklediğimiz bir operasyondu. Onun için rahatız. Biz bunu yapmak zorundaydık. Eğer biz bunu yapmasaydık, bu ülkeye eksik ve yanlış yapmış olurduk. Bu noktada bırakabilecek bir terör örgütüyle çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi karşı karşıya bırakmış olurduk. Coğrafyaya da büyük bir sıkıntı vermiş olurduk. Türkiye'yi o bölgeden sıkıntıya sokabilmek için ve Ortadoğu'yu o bölgede yere yatırabilmek için bir tezgah bozulacak şimdi." ifadelerini kullandı.