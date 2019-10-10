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İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 01:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (4) - "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası arenada şu ana kadar bekletimiz dışında bir şey, gelişme olmadı. Genel dengeler açısından harekatla ilgili Türkiye açısından bir sorun olmadığını görüyorum" - "Ruhsatsız silahlarla ilgili çok önemli kararlar aldık. İnternetten elde edilen silahlarla de ilgili çok ciddi tedbirler aldık. Bireysel silahlanma konusunda ciddi bir düşüş var"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Uluslararası arenada şu ana kadar bekletimiz dışında bir şey, gelişme olmadı. Genel dengeler açısından harekatla ilgili Türkiye açısından bir sorun olmadığını görüyorum." dedi.

Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava sahası konusunda bir sorun olmadığını aktaran Soylu, "Hava sahasının içine girdi bizimkiler." ifadesini kullandı.

Soylu, ABD ve Rusya'nın harekatla ilgili çok dikkatli bir süreç izleyeceğini tahmin ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle İdlib ve Münbiç konusunda çok daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Uluslararası arenada şu ana kadar bekletimiz dışında bir şey, gelişme olmadı. Genel dengeler bakımından harekatla ilgili Türkiye açısından bir sorun olmadığını görüyorum. Olumlu, olumsuz yaklaşımlar olabilir. Türkiye, Nusra, DEAŞ ve rejim de dahil olmak üzere çok yönlü bir yapının içinde, her birisi ile ayrı bir hat kuruyor. Bu süreç içinde Rusya'nın da ABD'nin de etkinliğini ortaya koyacağını düşünüyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildiğini anlatan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kendisine bilgi verdi. Sayın Bahçeli takip ediyor zaten sadece bir dinlenme yaşıyor. Harekatla ilgili süreçleri takip ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

- "Ruhsatsız silahlarla ilgili çok önemli kararlar aldık"

Bakan Soylu, açık verilirse terör örgütlerinin fırsat kollayacağını dile getirerek, "DHKP/C ile ilgili Türkiye çok iyi bir konumda. Kırsal yapılanmasını bitirdik. Şehir yapılanması konusunda DHKP/C'yi ayakta tutan avukatlarıdır. Ne zaman örgütün avukatlarına operasyon yapıldı, örgüt hareket kabiliyetini kaybetti. Bu kadar net. Çok iyi işler söktük, 4-5 iyi itirafçı yakaladık. MLKP biraz daha operasyonel anlamda etkili bir örgüt ama onlar da kırsalı kaybetti. Şehir içinde operasyonları vardı şimdi kabiliyetlerinde bir sıkıntı olduğunu görüyoruz." dedi.

Soylu, kişisel silahlanma oranlarının düştüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ruhsatsız silahlarla ilgili çok önemli kararlar aldık. İnternetten elde edilen silahlarla de ilgili çok ciddi tedbirler aldık. Bireysel silahlanma konusunda ciddi bir düşüş var. Kadın cinayetleri konusunda sadece bizde değil Almanya ve Fransa'da da bir artış var bu yıl. Bizde de yüzde 27'lik bir artış var. Geçen yıl yüzde 35'lik bir düşüş yakalamıştık ama şimdi yüzde 27 artış var. Bu konuda da tedbirler alıyoruz. Farkındalık ve bilinç giderek yükseliyor bu konuda. Maalesef yüzde 94'lük kısmında devlete herhangi bir şikayette bulunulmuyor."

(Sürecek)

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