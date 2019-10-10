İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Uluslararası arenada şu ana kadar bekletimiz dışında bir şey, gelişme olmadı. Genel dengeler açısından harekatla ilgili Türkiye açısından bir sorun olmadığını görüyorum." dedi.

Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava sahası konusunda bir sorun olmadığını aktaran Soylu, "Hava sahasının içine girdi bizimkiler." ifadesini kullandı.

Soylu, ABD ve Rusya'nın harekatla ilgili çok dikkatli bir süreç izleyeceğini tahmin ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle İdlib ve Münbiç konusunda çok daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Uluslararası arenada şu ana kadar bekletimiz dışında bir şey, gelişme olmadı. Genel dengeler bakımından harekatla ilgili Türkiye açısından bir sorun olmadığını görüyorum. Olumlu, olumsuz yaklaşımlar olabilir. Türkiye, Nusra, DEAŞ ve rejim de dahil olmak üzere çok yönlü bir yapının içinde, her birisi ile ayrı bir hat kuruyor. Bu süreç içinde Rusya'nın da ABD'nin de etkinliğini ortaya koyacağını düşünüyorum."