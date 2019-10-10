İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ ve PKK arasındaki ilişki çok net bir ilişki. Çok açık. İklim oluşturma açısında da çok net bir ilişki. Doğu ve Güneydoğu'da yapılanlar açısından da çok net bir ilişki. Bunu çok sağlamışlar. Bunu gerçekleştirmişler. Bugün aynı rahatlıkta olamayabilirdik. Sadece bu operasyondan bahsetmiyorum." dedi. Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. PKK ve FETÖ ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, aralarındaki ilişkinin açık bir şekilde görüldüğüne işaret etti. Soylu, "FETÖ ve PKK arasındaki ilişki çok net bir ilişki. Çok açık. İklim oluşturma açısında da çok net bir ilişki. Doğu ve Güneydoğu'da yapılanlar açısından da çok net bir ilişki. Bunu çok sağlamışlar. Bunu gerçekleştirmişler. Bugün aynı rahatlıkta olamayabilirdik. Sadece bu operasyondan bahsetmiyorum." diye konuştu. Ankesörlü telefon görüşmelerinin FETÖ konusunda delil sayılmadığı yönünde gelen soruyu da yanıtlayan Soylu şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı'yla ortalama ayda veya bir buçuk ayda bir bir araya geliriz. Yukarıdan aşağıya sadece FETÖ meselesini, diğer meselelerde diğer birimler bir araya gelir. FETÖ meselesi bizim için başlıktır. Adalet Bakanlığıyla. Sadece ankesör operasyonu değil, gaybubet evi operasyonları da dahil olmak üzere diğer itiraflarla ilgili olan operasyonların hepsine bakarız. Eksiklikler nelerdir buna bakarız. Buradan yürürüz. Bizim tarafımız da ve o tarafta eksik olan işler olabilir. Ama bütün bunlar masamızda konuşulur. FETÖ meselesine halel getirmeyecek şekilde çözüme kavuşturulur." - "Böyle bir şey zinhar yok" Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili soruyu cevaplayan Soylu, "Benim evimde de çalışan insan var. Allah korusun böyle bir şey olsa. Böyle bir işle karşı karşıya kalacağım diye ödüm patlıyor. Allah muhafaza. Böyle bir olay var, bu olayla ilgili polisin, adliyenin, otopsinin, adli tıbbın kendine ait sorumlulukları var. Bütün bunların dışında kamuoyunda veya birtakım çevreler tarafından yönlendirilmeye çalışılan bir süreç var. Ben bu olayı öğrenir öğrenmez, zannediyorum beşinci dakikasında falan. Bizi sadece bu olaylar değil, orada da suçladılar HDP Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde. Olayı öğrenir öğrenmez oraya kalktım koştum. Bir İçişleri Bakanı bir mezarlığa gidip olaya gece yarısı müdahale eder etmez, örneği var mı bilmiyorum. Ben kalktım gittim. Neticede bir cenaze. Süreci birilerinin bana anlatmasıyla değil görerek. Olay olur olmaz Ankara Emniyet Müdürü'nü hemen oraya gönderdim. Bu nasıl bir şeydir. Oradan itibaren adım adım takip ediyorum. Bu sizin söylediğiniz yapılan açıklamalar. Açıklamalarda 'Bu intihar etmedi, öldürüldü.' deniyor. Böyle bir şey zinhar yok. Bunların hepsi yalan. Bu kim olursa olsun Allah muhafaza..." ifadelerini kullandı.

Soylu, Kadirova'nın ölümüne ilişkin değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Olaylara devlet olarak bakacaksak bu bizim bütün varlığımızı inkar etmemiz anlamına gelir. Hepimiz insanız ve çocuklarımız var. Allah korusun yarın öbür gün burada bir olayın kaptılması, farklı yönde bakılması bu bizden çıkar. Bu adalet duygusunun ötesinde vicdani. İnsanlık dışı bir yaklaşımdır. Şu ana kadar elde edilenler bahsedilenler gibi değil. Olay oluyor. Beş dakika içerisinde bildiriliyor. 9-10 dakika içerisinde polis ve 112 geliyor. Polis geldiğinde kapıyı zorlarken 112 geliyor ve onu görüyor. Arkadan kilitlenmiş kapıyı beraber açıyorlar. Kendi kendine öldüğü, odanı içinde başka bir parmak izinin olamadığı. 'Aileden hiçbir şey alınmadığı iddiası.' Bütün olaylarda hangi adli işlemler gerçekleşiyorsa, olay yeri inceleme işlemleri gerçekleşiyorsa hepsi olduğu gerçekleşti. Böyle bir olayda gerçekleşmez mi? Olmaz mı? Bunu da bir siyasi atak haline getirebilmek, siyasi nema. Genç kızın intiharı söz konusu olur da veya başka bir şey olur da biz bunu intihara çevireceğimiz gibi bir şey olsa burada devletten bahsedilemez ki. Böyle bir şey olabilir mi? Buna ait açıklamalar yapıldı. Başsavcılık, emniyet açıklaması yapıldı. Bütün deliller oluşmadan suçluyu belirleyelim yargılayalım o zaman. Böyle nasıl bir hukuk devleti olabiliriz? Otopsi yapıldı el swapları alındı. Sadece milletvekilinin eşi MS hastası olduğu için yatalak sadece onun savcı tarafından 'Almasanız da olur.' dendi. Onun dışında evdekilerin tamamının el swapları parmak izleri bütün bunlarla ne yapılması gerekiyorsa yapıldı."