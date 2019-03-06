İçişleri Bakanı Soylu: “CHP, Kılıçdaroğlu, zillet ittifakı kolunu PKK’ya kaptırmıştır, bu iş bitmiştir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP, Kılıçdaroğlu, zillet ittifakı kolunu PKK’ya kaptırmıştır, bu iş bitmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuştu. Pursaklılara seslenen Soylu, “Dün İzmir’deydim. HDP’liler ile CHP’liler, İYİ Partililer, Saadet Partililer kol kola girmişler, birlikte kampanya yapıyorlar. Oradakilere sordum, ‘biz yanlış yapıyorsak yanlış yaptığımızı söyleyin’ dedim. Kundaktaki evladının, çocuğunun kokusunu alamayan o baba Kato’da, Cudi’de, Tendürek’te bu memleketin namusuna halel gelmesin, bu bölücülere fırsat verilmesin diye şehit oluyor. ‘Kılıçdaroğlu HDP ile kol kola girerken eğer bir bildiği varsa bunu bilelim’ dedim. CHP, Kılıçdaroğlu, zillet ittifakı kolunu PKK’ya kaptırmıştır, bu iş bitmiştir. 24 Haziran’da terör örgütüne taşıyıcı annelik yapmıştır. Şu anda HDP sadece 178 seçim bölgesinde seçime giriyor, bizim tespit edebildiğimiz. Diğer yerlerde orada onlar onu destekliyor, öbür tarafta da onlar onları destekliyorlar. Ne olursunuz PKK’yı buralara bulaştırmayın, ne olursunuz büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerine PKK’yı bulaştırmayın. Bu, hesabı verilemeyecek bir durum olur. Eksiğimiz, hatamız elbette var. Ama ne bizim, ne buradaki arkadaşlarımızın ne de Recep Tayyip Erdoğan’ın samimiyetinde eksiklik yoktur” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, “Bana kızıyorlar. Ben edep dışı konuşuyormuşum onlara. Sen Pervin Buldan olarak diyeceksin ki, ‘biz bu seçime sadece yerel seçim olarak gitmiyoruz, 40 yıllık büyük mücadelemizi taçlandırmak için oy kullanmaya gideceğiz.’ 40 yıl önce ne kuruldu? PKK terör örgütü. Ben bu milletin evladıyım, onlar gibi PKK’nın düşüğü değilim. Neymiş, milletvekiliymiş. Neyin milletvekiliymiş onlar. Onlara milletvekili demek milletimize hakarettir. Onlar PKK’nın vekili, terörün vekilidir. Bu milletin milletvekili olamazlar” açıklamasında bulundu.

“Biz bu ülkenin huzurunu kimseye bozdurmayacağız, arkasında kim olursa olsun” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Soylu, “15 bin kişi vardı dağlarda, şimdi 700 kaldı. Şimdi kafalarını çıkartamıyorlar. İHA’nın bir yazılımını değiştiriyoruz, altına bir aparat takıyoruz. Bırak sen bundan sonra dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkartamayacaklar” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz için Pursaklılardan destek isteyen Soylu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbolu iyi biliyor. Tayyip Erdoğan’ın ayağına şu topu bir verin de Kılıçdaroğlu’nun kalesine 90’a bir tane vursun. Dünya bir kıskansın bizi, etrafımızdaki coğrafya bir huzur bulsun” ifadelerini kullandı.

