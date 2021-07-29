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İçişleri Bakanı Soylu: Çok iddialıyım! Göstersinler adımı değiştiririm

29.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Bakan Soylu, Alçı'ya "Çok iddialıyım Nagehan Hanım, dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Çok iddialıyım! Göstersinler adımı değiştiririm

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili sözlerinden sonra göçmen tartışması alevlendi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, göçmenlere yönelik nefret söyleminin yükseldiğine dikkat çektiği Salı günkü yazısında sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını yazdı.

Alçı, bugünkü köşe yazısında Bakan Soylu'nun görüşmede kendisine "Çok iddialıyım Nagehan Hanım, dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim." dediğini aktardı.

Soylu, bu politikayı yapan ve uygulayan tek liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını belediye meclisinde gündeme getireceğini açıklamıştı.

Sözleri tartışma yaratan Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık'' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Bolu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mesela adını ne yapacak çok merak ediyorum
ağam bizimle eğleniyi... şimdi bir şey yazsan hakaretten alacaklar, yazmasan için içini yiyor... biz nasıl bir zamana denk geldik, nasıl bir idareye denk geldik arkadaş,

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