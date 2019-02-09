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İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 01:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı


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