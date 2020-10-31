HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Soylu Covid-19'a yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu Covid-19'a yakalandı

31.10.2020 18:14 | Son Güncelleme

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu Covid-19'a yakalandı

Bakan ve ailesi hastanede tedavi görüyor.Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Twitter'den yaptığı açıklamada Soylu, "pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenabi Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Odatv'nin verdiği bir haberde İçişleri Bakanı Soylu dışında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduğu iddia edildi. Kalın'dan ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Alman bakan Spahn da görevine dönüyor

Almanya'da da kabinede ilk olarak Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalanmıştı. Hafif semptom gösteren Spahn evinde kendini izolasyana almış, "sistem için elzem" kabul edilen diğer hükümet üyelerinin yakın temas ve bulaşma riski olmadığından topluca karantinaya alınmamasına karar verilmişti. Sağlık Bakanı Spahn, kendisini çok iyi hisettiğini duyurmuş, bakanlık görevini21 Ekim'den beri evinden yürütmüştü. Sağlık Bakanı Spahn, pazartesinden itibaren görevine yeniden bakanlıkta devam edeceğini duyurdu.

Anka,DW/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Diğer Haberler
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret
Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret
Bakan Dönmez'den deprem bölgesi ile ilgili elektrik ve doğal gaz açıklaması
Deprem bölgesi ile ilgili flaş elektrik ve doğal gaz açıklaması
İzmir'de enkaz altından bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Dört kızı enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekleyişini sürdürüyor
Yürek yakan kare! Oyuncaklarına sarılarak bekleyişini sürdürüyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.