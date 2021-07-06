İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık tazminat davası açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesinin kişilik haklarını hedef alan haberlere yer verdiğini öne sürerek gazete aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

DHA'nın haberine göre Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, Cumhuriyet gazetesi tarafından "52 gündür 254'ü doğrudan müvekkiline yönelik olmak üzere, toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını" belirtti.

Kızılca, "haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu" ve "haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını" savundu.

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Soylu'nun açtığı dava hakkında, "Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Soylu, 19 Mayıs'ta TRT Haber'de katıldığı bir programda da Cumhuriyet gazetesinin manşetlerini paylaşarak, Berkin Elvan ve Osman Kavala haberleri üzerinden gazeteyi eleştirmişti.

Soylu'nun avukatı: Haberler tamamen kurgu

İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Kızılca tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu üzerine 1 milyon Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kızılca'nın açıklamasında şunlar söylendi:

"Müvekkilim Süleyman Soylu hakkında Cumhuriyet gazetesi tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Süleyman Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlanmıştır.

"Müvekkilimin kişilik haklarını hedef alan bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğu, hakaret, iftira içerdiği, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığı, bu faaliyetin de gazetecilik olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmaktadır.

"Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyon Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştır."

Küçükkaya: Gazetecilik suç değildir

TELE1 televizyonuna konuşan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, "Sayın Soylu; danışmanlarınız bu çeteleyi tutacağına, kamuoyunun karşına çıkıp açık yüreklilikte soruları yanıtlayın ve bu sorulara kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar verin" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya ayrıca, "Cumhuriyet olarak muhabirlerimizle, yazarlarımızla gerçeğin peşinden koşmaya bu gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Soylu, 'Hukuk önünde hesap vereceksiniz' demişti

Cumhuriyet gazetesi 11 Mayıs tarihli manşetinde suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden "Derin ilişkiler" başlıklı bir habere yer vermişti. Soylu bu haber üzerinden Cumhuriyet gazetesini hedef almıştı.

Haberde, "Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma Emniyet ağını ortaya döktü" ifadeleri kullanılarak, Sedat Peker'in iddialarını yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, çete raporunda adı geçen Selahattin Yılmaz ve Galip Öztürk'le fotoğrafının çıktığı öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Mayıs'ta Twitter'dan paylaştığı mesajda, söz konusu habere tepki göstererek, "Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir" demiş ve "Hukuk önünde hesap vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1391999273462640641?s=20

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Cumhuriyet'in haberine tepki göstererek, "15 Temmuz gecesi televizyona bağlanarak; 'Jandarma olarak, Milli İradeye karşı yapılan bu hareketi şiddetle bastıracağız' diyen ve gereğini yapan Arif Paşa'ya kininiz bitmedi. 15 Temmuz'da başaramadığınızı kirli iftiralarla, çamur atarak başaramayacaksınız" paylaşımında bulunmuştu.