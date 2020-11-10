İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı

Bakan Soylu, Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajına, "2 bin 200 yıldır devlet ve bayrak sahibi olan aziz milletimize sonsuza uzanacak yeni bir bayrak, yeni bir devlet ve esasında yeni bir gelecek tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılının idraki ve hüznü içindeyiz." ifadeleriyle başladı.

Atatürk'ü çocuklara pek çok başarısı ve meziyetiyle anlatabileceklerini ifade eden Soylu, "Ancak onu tarihte gelip geçmiş diğer liderlerden belki de en farklı kılan özelliği, kurtuluş mücadelesine bir Meclis oluşturmak ve milletin iradesine başvurarak başlamış olmasıdır. Bir savaş hali içinde böyle bir ilkeselliğe bağlı kalmak, çözümü millette ve onun iradesinde aramak, sadece günü kurtarmak için değil, yarınlara ait bir devlet karakteri oluşturmanın gereği olarak atılmış bir adımdır. Bizzat mücadele ettiği emperyalist dünyanın darbeler marifetiyle üzerimizde kurmaya çalıştığı vesayet rejimleriyle olan mücadele azmimiz de işte bu karakterden gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.