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İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 08:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de aziz milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir." dedi

İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle..." sözüyle başladığı mesajında Soylu, sadece bir milletin ordusunun kazandığı değil, bir milletin tamamının orduya dönüşüp kazandığı kutlu bir zaferin 98. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071’de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922’de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece Aziz Milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos‘ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos‘ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de Aziz Milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir.

Zaferlerimizden aldığımız ilhamla bugün de hak ve adaletten ördüğümüz o duvarın bekçileriyiz. Bugün dünya mazlumlarının umudu ve koruyucusu olan Türkiye, kendi ürettiği gemilerle denizlerdeki haklarını ve ekonomik menfaatlerini korurken, kendi ürettiği insansız hava araçları, helikopterler, silahlar ve diğer teknik ekipmanla da terörle, uyuşturucuyla ve kaçak göçle mücadelesini onurlu ve başarılı bir şekilde sürdürmektedir."

Bakan Soylu, 98 yıl önce yapıldığı gibi hiçbir tehdide boyun eğmeden, milletimizin geleceğini, hak ve adaletten başka sınırlama tanımadan savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerini belirterek, "Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşımız ve onun tüm safhaları, emeği geçen tüm ecdadımız ve büyüklerimiz, bugünkü kararlılığımızın temel motivasyon kaynağıdır, gururumuz ve onurumuzdur. Büyük Zafer'in yüzüncü yılına doğru giderken aynı ruhla bu coğrafyada attığımız adımlar, ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz kazanımlar, geçmişimize layık olabildiğimizin açık bir göstergesidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Soylu, başta bu Zafer'in büyük kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük "akıncıları", mübarek mücadelenin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla andı.

(AA)

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