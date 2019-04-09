İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’daki seçim sonuçlarına itirazlar ve yaşanan tartışmalar hakkında konuştu. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları: "Takip ediyorum, özellikle bazı şeyleri üzülerek de görüyorum. Sanki devlet kapsıından hiç girmemiş insanların yorumlarıyla karşı karşıyayız. Sayın Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Hiç devlet bilmeden kurum bilmeden cahilane taraflarını üzülerek takip ediyorum. Devlette bu kadar görev yapmış insanların en ufak bilgileri yoksa halkın karşısında böyle değerlendirme yapıyorlarsa bu ya cahilliktir ya da kötü niyettir. Seçimi yürüten kurum YSK'dır. 14-15 yaşımda ilk seçimle tanıştım. Okullarda bize öğretilir. Seçim zamanında her şeye el koyma yetkisine sahiptir. Seçim kurullarındaki hakimlerin Adalet Bakanlığı ile ilgili münasebetleri bünyesinde bulunmalarından ibarettir. Büyükçekmece'de bir olay söz konusu. Bugün olmamış. Bu olay bir yolsuzluk ve usulsüzlük olayı. Bugün olmamış, seçime yönelik olmuş. AK Parti'nin müracaatıyla ortaya çıkmış. Burada birileri usulsüzlük ve yolsuzluk yaptı demişler. Bunu tespit etmişler. Nasıl? Seçim takvimi içerisinde tespit edilmiş.

Bunu yapan mevcut belediye başkanlarını yakınları. Nüfus müdürlüğüyle ilişkisi ne? Herkes istediği arsaya gidip ismini yazamaz. Nüfus müdürlüğü nerenin arsa olduğunu bilir. 2017'de yeni kimlik dağıtımına geçtik. 37 milyon kimlik verdik. mevcut nüfus idarelerindeki personel sayısını artırmamız gerekti. Büyükçekmece'deki ayrı bir iş yaptı, geldi oraya oturdu çalışmasını 2019'da yapılacak seçime dayandırdı. Neticede bilgisayarın başında olan bir adam. Burada bir arsaya bir iş yerine bir kişi yazabilecek bir kişi. Bunu kimsenin anlaması mümkün değil. Seçmen listeleri üzerinden bir çarpıklık olduğu görüldü. Askıya çıktığı zaman bir kısmı tespit edildi. Zaman limiti buna müsaade etmedi. Biz işimizi gücümüzü bıraktık şu adamlar burada oturuyor mu oturmuyor mu diye kontrol ettik. Görünce suç duyurusunda bulunduk. Bunu yapan burada geçici olarak görevlendirilen belediye görevlisi. Bu artık hukuki bir mesele oldu. Ocak ayından beri devam ediyor. Bakanlık olarak oradaki tahkikatı o günden itibaren devam ettiriyoruz. Burada bir hile, suistimal var. Bir yolsuzluk var. Dışarıdan getirilen insanların seçime tesir edici bir yaklaşım ortaya konması. Şikayet üzerine ortaya çıkmış bir konu.