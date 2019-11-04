İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası düzenlemesiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın "yetkisiz çakar" kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği 1 Kasım'dan itibaren, polis ekipleri "çakar lamba" denetimi yaptı. Kontrollerde, "çakar lamba" bulunan çok sayıda aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

İSTANBUL'DA 68 ANKARA'DA 50 ARACA CEZA!

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada "Çakar düzenlemesi kapsamında İstanbul’da 68, Ankara’da 50 çakar uygulamasını ihlal etmiş araca ceza uygulandı" ifadelerini kullandı.

1 Kasım'da yürürlüğe giren trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan "çakar lamba" düzenlemesi ile sadece geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları "çakar" şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta "çakar', kullanılmayacak.

