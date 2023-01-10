İçişleri Bakanı Soylu'dan terörle mücadele mesajı! Canlı yayında açıkladı: 2'si gri kategoride olmak üzere...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı.

Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 terörist de Erzincan'ın alt bölgesinde var. Toplam 6 terörist.

Bugün Jandarma'da yüzde 90'a geldi profesyonellik, Sahil Güvenlik'te yüzde 100'e geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sürekli artıyor.

Türkiye 81 ilinde nasıl üniversiteler yapmışsa aynı şekilde Doğu ve Güney Doğu'da da üniversite yaptı. Terörle, teröristle mücadele yaparak yaptı. Askerliği profesyonelliğe döndürerek yaptı.

Gabar'da 5 petrol kuyusu açıldı. Yakın zamanda verimliliği ve kalitesi çok yüksek bir petrol bulma ümidi içerisindeler, gözleri parlıyor orada çalışanların.