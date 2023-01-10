HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Soylu'dan terörle mücadele mesajı! Canlı yayında açıkladı: 2'si gri kategoride olmak üzere...

İçişleri Bakanı Soylu'dan terörle mücadele mesajı! Canlı yayında açıkladı: 2'si gri kategoride olmak üzere...

10.01.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terörle mücadele çalışmalarına yönelik yaptığı konuşmada, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan terörle mücadele mesajı! Canlı yayında açıkladı: 2'si gri kategoride olmak üzere...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı.

  • Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 terörist de Erzincan'ın alt bölgesinde var. Toplam 6 terörist.

  • Bugün Jandarma'da yüzde 90'a geldi profesyonellik, Sahil Güvenlik'te yüzde 100'e geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sürekli artıyor.

  • Türkiye 81 ilinde nasıl üniversiteler yapmışsa aynı şekilde Doğu ve Güney Doğu'da da üniversite yaptı. Terörle, teröristle mücadele yaparak yaptı. Askerliği profesyonelliğe döndürerek yaptı.

  • Gabar'da 5 petrol kuyusu açıldı. Yakın zamanda verimliliği ve kalitesi çok yüksek bir petrol bulma ümidi içerisindeler, gözleri parlıyor orada çalışanların.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir'de korkunç olay! Ağabeyinin evini bastı, önce hamile yengesini ardından ise arkadaşını öldürdüBaşakşehir'de korkunç olay! Ağabeyinin evini bastı, önce hamile yengesini ardından ise arkadaşını öldürdü
Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyorTemizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor
Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

Tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış!

Tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış!

Tapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyor

Tapuda artık bunu yapamayacaklar! Bakan Nebati duyurdu: Konutta fiyat ve rayiç bedele müdahale geliyor

'Yeni aday' açıklaması! "Tek isim Mansur Yavaş"

'Yeni aday' açıklaması! "Tek isim Mansur Yavaş"

Erdoğan'ın programındaki görüntüye Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki!

Erdoğan'ın programındaki görüntüye Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki!

'5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 131 gözaltı

'5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 131 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! "Anneniz gibi kapanacak mısınız?" denince...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! "Anneniz gibi kapanacak mısınız?" denince...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.