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İçişleri Bakanı Soylu'dan düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama

31.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzensiz göç ile ilgili son veriler paylaştı.

Soylu açıklamasında şunları söyledi:

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir.

2019'da 103 bin 858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon, başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020'de salgın sürecine rağmen 41 bin 379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar da sayımız 9 bin 369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastır.

(AA)

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