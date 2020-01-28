İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da yıkıma sebep olan depremle ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Dün geceden itibaren Elazığ'ın bütün köylerine tek tek yeniden ulaştıklarını ve çadır eksiklerinin giderildiğini belirten Soylu "Isıtıcı, battaniye ve koli içinde gıda göndermek isteyenler başımızın üstündedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. " dedi. Soylu, enkazı elleriyle kazıp depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilmesi için işlemlere de başlandığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaralılarla ilgili son bilgileri paylaştı. 315 yıkık bina olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "10 bin konutluk uydukent projesini gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; Tüm köylerin çadır ihtiyaçları karşılandı. 3 İHA ve helikopter sürekli keşif yapıyor. Kira yardımları bugün hesaplarına gönderilecek, gönderilmeye devam edilecek. İlk yıkılan 58 binanın kira yardımı bugün yapılacak. Eşyalarını alamayanlara da 30 bin liralık eşya yardımı da gönderilecek. Diğer yardımlar gıda gerçekleştirilmiş olacak. Bütün vatandaşlarımızı sivil kuruluşlarımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Biz yardımların tamamını AFAD eliyle koordine etmeye çalışıyoruz. İlgili yerlere hemen göndermeye çalışıyoruz.

Ancak vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur. Depolarımızda 500 arkadaşımız çalışıyor. Biz bazı eski giysilerin gönderilmesini istemiyoruz. Bunları veremeyiz. Farklı malzemelerde gönderiliyor. Bu bizim zorlandığımız konu. Isıtıcı, battaniye ve koli içinde gıda göndermek isteyenler başımızın üstündedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Her evin önüne bir çadır kurmaya çalışırsak zorlanacağız. Yapmamız gereken toplu barınma merkezleri. Çünkü biz onların önüne aş evi kurabiliyoruz. Burada benim arzum, biz dün gece yarısına kadar sonra bakanlarımızla tekrar toplantı yaptık, alanları gezdik, spor tesislerini gezdik. Diğer alanları gezdik. İstirhamımız bu toplu barınma alanlarını sağlamak. Elazığ spor tesislerinin yanında bin konterynırlık geçici konuklama alanı oluşturacağız diye. Çünkü yıkacağımız epey bina var. Malatya'da 5 bin konteynerlik alanımız var bu bize yeter. Elazığ'da bin demiştik, bunu bin daha artırıyoruz. " "Battalgazi'nin kırsal mahallelerini bu genel etkinlik alanı içerisine alıyoruz. Tarım Bakanlığımız da özellikle STK'lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilere ulaşıyorlar. Onlara geniş hayvan barınakları yapmaya çalışıyorlar.

SURİYELİ MAHMUD İÇİN VATANDAŞLIK Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı. SAĞLIK BAKANI YARALILARIN DURUMUNU AÇIKLADI Yaralıların sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadelere yer verdi; "Bugün depremin dördüncü günü. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette hastanalere başvuran sayımız 1607 kişi oldu. Bu vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. 70 yaralımız söz konusu. Bunlardan 9'u yoğunbakımda takip ediyoruz. Bu hastalarımızdan durumu kritik olan herhangi bir hastamız yok. Hepimizin yakından takip ettiği Yüsra bebek, annesi ve Azize Hanım'ın durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki günlerde yoğunbakımdan servise alınacağını söylemek istiyorum. 872 deprem izoleteğiyle yapılmış olması bu dönemde hizmet vermemizi daha da kolaylaştıran bir unsur oldu. Bu dönemde toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde 1. ve 2. acil yardım hizmetlerini verebileceğimiz sahra mobil hastanelerini hızla oluşturmaya başladık. Dün itibariyle 7 tanesini açtık. Bu merkezlerde 24 saat açık.