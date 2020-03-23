HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama: Fabrikalara el koymaktan çekinmeyiz

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama: Fabrikalara el koymaktan çekinmeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 01:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eş zamanlı operasyonlarda maske stoklayan firmaları tespit ettiklerini açıkladı. Soylu, "Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama: Fabrikalara el koymaktan çekinmeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Soylu, "Eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik. Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız." ifadelerini kullandı.

"FABRİKALARINA EL KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Bakan Soylu ayrıca, "Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyolar. Bu sabah 08.00'da eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına (bugün) kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
Bakan Soylu koronavirüs maske stoğu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Diğer Haberler
İspanya'dan kahreden görüntüler: Hastalar koridorlarda yatırılıyor

İspanya'dan kahreden görüntüler: Hastalar koridorlarda yatırılıyor

Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor

14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi

14 gün kuralına uymayan çiftin evde alıkonulmasına karar verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek

'Yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek'

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika! Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.