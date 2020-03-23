İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama: Fabrikalara el koymaktan çekinmeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Soylu, "Eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik. Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız." ifadelerini kullandı.

"FABRİKALARINA EL KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Bakan Soylu ayrıca, "Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyolar. Bu sabah 08.00'da eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına (bugün) kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz." dedi.

