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İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerle ilgili olarak "Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin 'Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik.' dedi.

'KAYYUM' AÇIKLAMASI

Bakan Soylu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerle ilgili ise şunları söyledi:

"Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor."

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Devlet Seçimlerden önce Defalarca Uyarı yaptı. "Terör ve PKK ile ilişkisini kesmeyen Belediyelere Gerekirse yine Kayyum Atarız" dendi.. Ekrem Başkan Terör destekçilerine Sahip Çıkacağına İstanbul'a Sahip Çıksın.. Mazgalların Temizlik İhalesini İptal Edip İstanbul'u Sel'e vermesinin Hesabınıda Versin.. Altyapı var ama Çer Çöp le dolar.. Düzenli Bakım İster. Bu Araba niye yolda kaldı. Herhalde Çürük Denmez.. Ya Yağını ya Benzini, Bakımını İHMAL ETMİŞSİNDİR..
AKP NİN PKK YA YAPTIKLARINI BU MİLLET UNUTMAMIŞTIR HABURU DAHA DÜN GÖRDÜK OY İÇİN KİMLERİN KAPISI ÇALINDI BU MİLLET BİLMİYORMU
keske belediye imkanlariyla hendekler kazilip tuzaklar kurulurken cozum sureci demeyipte kayyum atasaydiniz
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