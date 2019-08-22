İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin 'Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik.' dedi.

'KAYYUM' AÇIKLAMASI



Bakan Soylu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerle ilgili ise şunları söyledi:

"Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor."



