İçişleri Bakanı Soylu’dan Müyesser Yıldız’a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız’a tepki gösterdi.

"BİR PKK BİR SEN ÜZÜLMÜŞSÜN"

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır”

Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün.

Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi...

Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil,

devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır pic.twitter.com/kcDPaA3Ewy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 18, 2020



