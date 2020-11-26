HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

26.11.2020 23:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osman Şiban’ın helikopterden atıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, “Üç teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamız ne varsa bunun sonucun ortaya koyarız. Ama bilesiniz ki komutanları bir terörist tarafından şehit edilmiş ve bunlara yardım yataklık yaptıkları Osman Şiban’ın bu işin içinde olduğu kayıtlarımızda var” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, “Şalterimizi indirmeye çalıştıkları günleri iyi hatırlayın. ABD’nin bizi tehdit etiği, ‘size pahalıya ödetiriz’ dediği günleri iyi hatırlayın. On yıl sonra bambaşka bir Türkiye gelecek. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı’nın devrimci ruhuna borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Kürt sorunu olmadığını söyleyen Soylu, “Bana göre de Kürt sorunu yoktur. Ama Türkiye’nin terör meselesi hep olmuştur, PKK sorunu vardır. HDP’nin üzerinde vardır. Ben çok şey biliyorum, HDP’nin üzerinde vardır, oradaki vatandaşlarımızın karış karış kaldığı süreçlerin içinde vardır. Kürtler, Aleviler bu ülkenin çimentosudur” dedi.

OSMAN ŞİBAN'IN HELİKOPTERDEN ATILDIĞI İDDİASI

Osman Şiban’ın helikopterden atıldığı iddiasına ilişkin Bakan Soylu, “Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz orada. Yer Çatak. Bizimkiler izlediler. Şurası Osman Şiban’ın evi. Burası izlenirken Osman Şiban’a ait eve üç kişi gelir. Biz o zamana kadar Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz. Ardından Osman Şiban’ın evine SİHA görüntüleri var. Osman Şiban’ın evine üç teröristin girişi görüntüsü. Osman Şiban’ın evindeki hareketliliği takip ediyoruz. Savcıya müsait değildim diyen Osman Şiban teröriste milislik yapıyor” şeklinde konuştu.

Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Yüzbaşı Mahmut Top, uzman çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar’ın bir mağarada iki teröristi etkisiz hale getirdiklerini aktaran Bakan Soylu, “Tam kafalarını kaldırıyorlar. Bu terörist üçünü de şehit ediyor. İndiği yer, dere. Bizimkiler kovalıyorlar, çatışmaya giriyorlar, ölüyor. Servet Turgut olayının olduğu yerde. Üç teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamız ne varsa bunun sonucun ortaya koyarız. Ama bilesiniz ki komutanları bir terörist tarafından şehit edilmiş ve bunlara yardım yataklık yaptıkları Osman Şiban’ın bu işin içinde olduğu kayıtlarımız da var” dedi.

Soylu, 20 günde bombalı eylem için Türkiye’ye girmeye çalışan 7 teröristi yakaladıklarını sözlerine ekledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyorAFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Bilim Kurulu'na istifa çağrısı! 'Kararları siyaset veriyor'

Bilim Kurulu'na istifa çağrısı! 'Kararları siyaset veriyor'

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması

Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması

MetroPoll Araştırma'dan dikkat çeken anket: Erdoğan'ı MHP seçmeninin ne kadarı, Bahçeli'yi AK Parti seçmeninin ne kadarı beğeniyor?

MetroPoll Araştırma'dan dikkat çeken anket

AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir

Traktörü tamir etmek için yaktığı ateş canına mal oldu

Traktörü tamir etmek için yaktığı ateş canına mal oldu

15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.