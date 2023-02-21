İçişleri Bakanı Soylu'dan taşımacılıktaki fahiş fiyatlara sert tepki: Bunun hesabını devlet sorar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Soylu ayrıca, "Ağır hasarlı binalara giriş yasaktır. Kısıtlı süre ile dahi girişlere izin verilmemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Acil yıkılacak binalar hemen bir taraftan enkaz kaldırma ekibi bir taraftan da binayı yıkacak ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır.

Taşımacılıkta fahiş fiyatlar gördük. Bir kere bunun hesabını devlet sorar da, Allah da sorar. Bu sıkıntının üzerinden bir istismar yapmaya çalışmak bir kötülüktür. Bu konuda bütün Valilerimizin OHAL'in ortaya koyduğu çerçeve içerisinde gereği yerine getirilecektir.

İlgili STK'ların, esnaf odalarının, meslek odalarının bu çağrıyı yapmalarını istiyoruz. Bu ahlaki bir mesele, işini iyi yapanlara da bir haksızlıktır.

Bir başka konu da kira meselesidir. Birden kiraların ciddi şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Özellikle kira fiyatı artırmak konumunda olanlara bunu hatırlatıyoruz. Ayıptır, günahtır, bu paranın hayrını görmezsiniz.

Dördüncüsü konteyner kentlerle ilgili şartlardır. Konteyner şehirlerde kimler kalır ve nasıl olur?

Evleri yıkılanlar, ağır hasarlı ev sahipleri ve oturabileceği başka bir evi olmayanlar konteyner kentte hak sahibidirler. Bunların yanı sıra "Evim yuvan olsun" kampanyası var.

Bu şehirlerde yaşayan insanlar, bu şehirlerde yaşamaya devam edecektir.

