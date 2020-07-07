İçişleri Bakanı Soylu'dan 'uyuşturucuya geçit yok' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlara dikkati çekti.
Bakan Soylu, "Uyuşturucuya geçit yok. Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık 32 milyon kök kenevir, 3,7 ton esrar yakalandı. Jandarmamızı tebrik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Uyuşturucuya Geçit Yok!— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) July 7, 2020
Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de
yaklaşık,
3️⃣2️⃣ MİLYON
KÖK KENEVİR,
3️⃣.7️⃣ TON
ESRAR yakalandı.@Jandarma'mızı tebrik ediyoruz ???????????? pic.twitter.com/NbTcURMeGn
AA