İçişleri Bakanı Soylu’dan YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığının düzenlediği “Vefa İftarı” programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alana gelerek masaları tek tek dolaştı, vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

'23 HAZİRAN'DAN SONRA İSTANBUL'U BİR CENDEREYE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORLAR'

İftar programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Saldırıyorlar ama sonuç alamıyorlar. Çünkü ellerinde vesayet sistemi vardır. Ellerinden gizli iktidarlarını aldınız. Allah sizden razı olsun. Milleti iktidar yaptınız. Bunun nasıl olabileceğini de bütün dünyaya gösterdiniz. Bizim elimizden toprağımızı, bizim elimizden ülkemizi, bizim elimizden, özgürlüğümüzü almak isteyenler bir tek sebebe dayanıyorlar. Bu da şudur; eğer Anadolu olmazsa, eğer İstanbul olmazsa, doğuda anlamsız kalır, batı da anlamsız kalır. Doğu, doğu olmaz. Batı da batı olmaz. Bu anlamı çok iyi biliyorlar. 23 Haziran’dan sonra bırakın o süslü püslü kelimeleri, bırakın o sahte gülümsemeleri, bırakın o kucaklama hikayelerini. 23 Haziran’dan sonra İstanbul’u bir cendereye döndürmek istiyorlar. İstanbul’un üzerinden meşruiyetimizi, huzurumuzu, İstanbul’un gücü üzerinden Türkiye’nin geleceğine, kendi egemenliklerine ve kendi hakimiyetlerini koymak istiyorlar. Cevabınızı sandıkta güçlü bir şekilde çıkarak vermelisiniz. Bunu hep beraber yapmalıyız ve bunu hep beraber gerçekleştirmeliyiz” dedi.