HABER

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

Soylu, Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilçeleri ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi

DENİZLİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Denizli'ye geldi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Çardak ilçesinde Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde depremde hasar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşları dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'ne gitti.

Burada vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, bazı hasarlı evleri gezdi.

Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti.

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesajTürkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj
Fuat Oktay: Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacakFuat Oktay: Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Bozkurt Denizli deprem hasar inceleme Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj

Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

Bakan Akar'dan 'Kıbrıs' mesajı

İBB'nin yeni kadrosu Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtıldı

İBB'nin yeni kadrosu Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.