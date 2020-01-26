İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde evi hasarlı olanlara hemen kira yardımı başlatılacağını açıkladı.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu, deprem b\u00f6lgesinde evi hasarl\u0131 olanlara hemen kira yard\u0131m\u0131 ba\u015flat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u013068 y\u0131ld\u0131r evli \u00e7ift, 10 dakika arayla ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u0130zmit'te, Elaz\u0131\u011f depremzedeleri i\u00e7in\u00a0yard\u0131m kampanyas\u0131Migren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?
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