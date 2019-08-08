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İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Denizli'ye geldi. Soylu depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. "59'u ağır 390'ın üzerinde evde hasar var. 78 kişi taburcu oldu, 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor" diyen Soylu vatandaşların bu gece eve girmemeleri uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Çardak ilçesinde Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde depremde hasar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşları dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'ne gitti.

Burada vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, bazı hasarlı evleri gezdi.

Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti.

"59'U AĞIR 390 YAPIDA HASAR VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

(Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular.

"78'İ TABURCU OLDU, 3 VATANDAŞ HASTANEDE"

(Denizli'deki depremde yaralananlar) Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde.

Evlere bugün girmezsek iyi olur, tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

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içişleri bakanı Süleyman Soylu Denizli deprem

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN,NE YAPACAN DEPREM BÖLGESİNDE,SEN ORAYA AKUT'U GÖNDERSENE HİÇ OLMAZSA İNSANLARI KURTARIRLAR..HER ŞEYLERİ GÖSTERMELİK..
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