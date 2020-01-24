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İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:52 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil.

Beyza GÜLER - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şuana kadar. Merkezden de herhangi bir can kaybı şuan için söz konusu değil. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var." dedi.

(FOTOĞRAF)

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