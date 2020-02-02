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İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 00:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi’nde oynadığı basketbol maçının görüntüleri yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi’nde oynadığı basketbol maçının görüntüleri yer aldı. Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna’dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan’ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Bakan Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadelerini kullandı.

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