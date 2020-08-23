YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır."

TRABZON HABERLERİ  | 23.08.2020 08:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Eskişehir Şehir Hastanesinde korkutan yangın
Eskişehir Şehir Hastanesinde korkutan yangın
Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı
Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı
Başkan Özkan Altun’un testi pozitif çıktı
Başkan Özkan Altun’un testi pozitif çıktı

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
03:59
Sabah
05:32
Öğle
12:29
İkindi
16:14
Akşam
19:16
Yatsı
20:43

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Emin Eczanesi
Ortahisar
Erdoğan Eczanesi
Ortahisar
Fatih Eczanesi
Ortahisar
Gizem Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Meydan Eczanesi
Ortahisar
Nur Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi
Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti
Seks ilişkisini sitede gördü
Seks ilişkisini sitede gördü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.