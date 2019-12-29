İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, bir paralel devlet oluşturmaya, 'Hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder, ne siyaset müsaade eder."