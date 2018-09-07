İçişleri Bakanı Soylu: Direksiyon başında telefonu bitereceğiz

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bu yolda hep birlikteyiz' sloganı ile trafikte yeni bir proje başlatıldı. Projenin tanıtım programı, Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Konferans Salonunda yapıldı. Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile jandarma ve polisler katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazaları konusunda farkındalığı arttırmak, kararlılığı bir üst noktaya taşımak ve milletin desteğine başvurmak üzere 'Bu yolda hep birlikteyiz' adıyla bir proje düzenlediklerini söyledi.

'Bütün bunların yanında strateji ve mevzuat adımlarımız oldu. Yasal düzenlemeler yaptık. Hem 'tuzak radar uygulamasının kaldırılması', 'trafik polislerinin görünürlüğünün arttırılması' gibi tedbirleri hem de stratejik adımlarımızı içeren 'trafik uygulama politika belgesi'ni oluşturduk ve uygulamaya koyduk. Keza trafikte aldığımız, nokta atışlı, somut tedbirler de çok olumlu sonuçlar vermiştir. En çok kazanın yaşandığı 20 kaza kara noktasını tespit ettik ve bunlara özel önlemler aldık. Aldığımız bu önlemler neticesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı bu noktalarda sadece 1 ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Aynı şekilde maket trafik aracı uygulaması kapsamında 582 adet maket trafik polisi aracı yerleştirdik ve yerleştirildiği bölgelerde trafik kazalarında yüzde 17,5 oranında azalış elde ettik. Yine bir kazanım, özellikle tuzak radar uygulamasından vazgeçip ortalama hız koridoru uygulamasına geçmemizin sonrasında, 2018'in ilk 8 ayında otoyollardaki can kayıplarında yüzde 30 azalma meydana gelmiştir."

'TRAFİK KAZALARI DA TERÖR GİBİ CANIMIZI SIKIYOR'

Trafikte ciddi adımlar attıklarını ve ciddi sonuçlar aldıklarını ancak işin içinde insan hayatı olduğu için gelinen noktayı yeterli görmediklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sinevizyonda izledik, bir yılda bir ilçe nüfusu kadar kaybımız oldu. Can kayıplarının yanı sıra yaralanmalar ve sakat kalmalar, başlı başına bir trajedidir. Bu azımsanacak bir iş değildir. İyileşmeler olmasına rağmen, mevcut haliyle bu tablo bizi çok rahatsız etmektedir. Terör ne kadar canımızı sıkıyorsa, trafik kazaları da aynı derecede canımızı sıkmaktadır. Bu konuya gerçekten çok kafa yoruyoruz. Çok analizler, çok araştırmalar yapıyoruz. Ancak, yaptığımız analizlerde üzülerek gördüğümüz bir gerçek var. Biz aslında, tırnak içinde söylüyorum, 'tek hareketle önlenebilir kayıplar'ın üzüntüsünü yaşıyoruz. Tek hareketle emniyet kemeri takmak, tek hareketle ayağımızı gazdan çekmek, tek hareketle cep telefonumuzu kapatmak. Kazaya sebebiyet veren iki büyük hatamız, aşırı hız ve cep telefonu. Meydana gelmiş bir kazada sevdiklerimizi kaybetmemizin en büyük sebebi ise emniyet kemeri takmamak. Sadece geçtiğimiz kurban bayramında, trafik kazalarında araç içinde hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'ninin emniyet kemerlerinin takılı olmadığını tespit ettik."