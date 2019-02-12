HABER

İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, AK Parti'nin Akyurt ilçesindeki seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamasını son 1,5 ayda 2 kere gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şimdi buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerine büyük hezimet yaşattıklarını ifade eden Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin zorlu arazi ve mevsim şartlarında operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Trafik kazalarında ölenlerin sayısında düşüş

Soylu, "Son 3,5 ayda trafikte ölenlerin sayısını yüzde 35 oranında düşürdük. Trafikte 1 yılda 7 bin 427 hayat kaybı yaşanıyor. Biraz işimize asıldık, biraz gayret gösterdik. Eğer bu oranla gidersek yılda 2 bin kişi daha az hayatını kaybetmiş olacak." diye konuştu.

Akyurt'a bekçi görevlendirileceği müjdesini de veren Süleyman Soylu, Ankara'ya 1550 bekçi alımı yapılacağını, bunun ardından bir alım daha planladıklarını söyledi.

Ankara'da evden hırsızlık olayının günde 30'a düştüğünü kaydeden Soylu, hırsızların da iflahını kestiklerini bildirdi.

Akyurt'a polis okulu

Bakan Soylu, Akyurt'a polis okulu yapılması için gelecek hafta yeniden ihaleye çıkılacağını belirterek, "Polis Akademisine söz verdim, haziran ayında bitecek. İnşallah yeni eğiteceğimiz polisler Akyurt'a gelecek." dedi.

Teröristlere hayat hakkı tanıyanlara fırsat vermeyeceklerini ifade eden Soylu, bunun halkın desteğiyle olacağını vurguladı.

Süleyman Soylu, Akyurtlulardan 31 Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık'a destek vermelerini istedi.

Konuşmasının ardından Soylu, esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını da dinledi.

(AA)

PARTNERBerlin in İstanbulBerlin in İstanbul
Sürüceleri şaşırtan trafik levhalarıSürüceleri şaşırtan trafik levhaları
Bakan Turhan: Terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açıkBakan Turhan: Terazinin kitap lehine değişmesi gerektiği açık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır esrar

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Soylu çok yoğun çalışıyor maşallah!!!
ortalık esrar uyuşturucu mu kaynıyor nedir, her gün bu haberler,sınırdan gümrükten nasıl geçiyor kardeş.?
seçim yatırımı güzel
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

HDP'li milletvekili polis memurunun kolunu ısırdı

HDP'li milletvekili polis memurunun kolunu ısırdı

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.