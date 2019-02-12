İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 ton esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, AK Parti'nin Akyurt ilçesindeki seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamasını son 1,5 ayda 2 kere gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şimdi buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerine büyük hezimet yaşattıklarını ifade eden Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin zorlu arazi ve mevsim şartlarında operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Trafik kazalarında ölenlerin sayısında düşüş

Soylu, "Son 3,5 ayda trafikte ölenlerin sayısını yüzde 35 oranında düşürdük. Trafikte 1 yılda 7 bin 427 hayat kaybı yaşanıyor. Biraz işimize asıldık, biraz gayret gösterdik. Eğer bu oranla gidersek yılda 2 bin kişi daha az hayatını kaybetmiş olacak." diye konuştu.

Akyurt'a bekçi görevlendirileceği müjdesini de veren Süleyman Soylu, Ankara'ya 1550 bekçi alımı yapılacağını, bunun ardından bir alım daha planladıklarını söyledi.