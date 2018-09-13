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İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Bakan Süleyman Soylu'nun başkanlığında 9 ilin vali, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla "Bölge Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen "Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Kentteki bir otelde Bakan Soylu'nun başkanlığında 9 ilin vali, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıkları toplantının ülke adına hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Güzeloğlu, ülkede tesis edilen huzur ve güven ortamına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bakanımızın liderliğinde yürütülen terörle mücadele perspektifinde hamdolsun bugün güvenli ve huzurlu bir iklimdeyiz. Her açıdan devletin gücünün hissedildiği, bu anlamda bütün kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde çok güçlü bir şekilde terör başta olmak üzere bütün hukuk dışı suç ve unsurlara karşı büyük bir başarı sergilediği bir dönemdeyiz."

Basına kapalı devam eden toplantıya Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Tunceli ve Şanlıurfa valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları, ilçe kaymakamları, İller İdaresi Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile güvenlik bürokrasisi yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör

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