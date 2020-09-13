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  4. İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 23:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, bir çok olayın failleri; Turuncu Kategoride aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun."


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